Laos: Messaggio del Primo Ministro per la Giornata Internazionale contro la Droga

26 Giugno 2024_ In occasione del 37° anniversario della Giornata Internazionale contro la Droga, il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha ribadito l'impegno del governo nella lotta contro il narcotraffico. Il messaggio sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale e della sensibilizzazione della popolazione sui pericoli delle droghe. Il governo ha implementato diverse misure per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, inclusi programmi di riabilitazione e campagne educative. La lotta contro la droga è considerata una priorità nazionale per garantire la sicurezza e lo sviluppo del paese. Lo riporta laophattananews.com. Il Primo Ministro ha ringraziato i partner internazionali per il loro supporto e ha esortato tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa battaglia.