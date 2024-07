Laos: Misure più rigide per contrastare l'inflazione e la volatilità del cambio

22 Luglio 2024_ La Banca del Laos ha annunciato l'adozione di politiche monetarie più restrittive per affrontare l'alta inflazione e la volatilità del tasso di cambio. Nei primi cinque mesi del 2024, l'inflazione media è stata del 25%, mentre il kip ha perso valore rispetto al dollaro e al baht. Il capo del Dipartimento di Politica Monetaria, Sulisak Thammavong, ha dichiarato che la banca continuerà a monitorare e adeguare i tassi di interesse di base per stabilizzare l'economia. La banca ha recentemente aumentato il tasso di interesse di base per il kip a sette giorni dal 8.5% al 10% annuo. Lo riporta vientianetimeslao.la. Le misure includono anche la promozione di prodotti finanziari a breve termine e la riduzione delle riserve obbligatorie per le banche commerciali.