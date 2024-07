Laos: Misure urgenti per stabilizzare l'economia

16 Luglio 2024_ Il Presidente del Laos, Thongloun Sisoulith, ha proposto una serie di misure urgenti per affrontare le sfide economiche del paese....

16 Luglio 2024_ Il Presidente del Laos, Thongloun Sisoulith, ha proposto una serie di misure urgenti per affrontare le sfide economiche del paese. Durante una riunione del governo, Sisoulith ha sottolineato la necessità di stabilizzare il valore del kip, ridurre l'inflazione e controllare i prezzi dei beni di consumo. Tra le proposte, l'aumento delle riserve di valuta estera e la riduzione delle spese non essenziali. Vientianetimeslao.la riporta che queste misure mirano a migliorare le condizioni di vita dei cittadini e a garantire la stabilità economica del Laos. Il governo è chiamato a implementare rapidamente queste azioni per evitare ulteriori deterioramenti economici.