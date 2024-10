Laos: Nuova iniziativa per promuovere l'e-commerce agricolo nel paese

05 Ottobre 2024_ Il governo del Laos ha avviato una collaborazione con la società Hualun Logistics per migliorare il sistema di e-commerce agricolo nel paese. L'iniziativa, lanciata il 4 ottobre 2024, mira a creare una piattaforma di dati per i prodotti agricoli laotiani e a formare il personale coinvolto nel settore. Questo progetto prevede anche la creazione di 20 punti di servizio e-commerce in tutto il paese, facilitando l'accesso al mercato per i produttori locali. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. L'obiettivo finale è aumentare le vendite dei prodotti agricoli laotiani all'estero, contribuendo così allo sviluppo economico del paese e migliorando le condizioni di vita degli agricoltori.