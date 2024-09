01 Settembre 2024_ Il 30 agosto e il 1 settembre 2024 si è tenuto un incontro a Vientiane, Laos, per discutere le nuove linee guida relative al...

01 Settembre 2024_ Il 30 agosto e il 1 settembre 2024 si è tenuto un incontro a Vientiane, Laos, per discutere le nuove linee guida relative al monitoraggio e alla gestione dei lavori pubblici. Il presidente dell'Assemblea Nazionale, Khamtai Siphandone, ha sottolineato l'importanza di un controllo rigoroso per garantire l'efficacia e la trasparenza dei progetti. Durante l'incontro, sono state presentate proposte per migliorare la responsabilità e la supervisione delle attività di costruzione, evidenziando la necessità di normative più severe. La fonte di queste informazioni è laophattananews.com. L'incontro ha visto la partecipazione di funzionari governativi e rappresentanti di vari settori, con l'obiettivo di rafforzare la governance e la qualità delle infrastrutture nel paese.