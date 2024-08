Laos: Nuove misure per la gestione delle risorse ambientali

11 Agosto 2024_ Il governo del Laos ha avviato un'importante iniziativa per migliorare la gestione delle risorse ambientali, con particolare attenzione alla raccolta e conservazione delle risorse naturali. Durante un incontro presieduto dal Vice Primo Ministro Phonexay Sivilay, sono state discusse strategie per garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e forestali nel paese. L'incontro ha visto la partecipazione di vari funzionari governativi e rappresentanti delle agenzie competenti, sottolineando l'importanza della cooperazione interministeriale. La fonte di questa notizia è laophattananews.com. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sforzi del governo per affrontare le sfide ambientali e promuovere uno sviluppo sostenibile in Laos.