Laos: Nuovo ambasciatore cinese accolto calorosamente

8 Luglio 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Laos, Saleumxay Kommasith, ha accolto il nuovo ambasciatore cinese, Fang Hong, in una cerimonia ufficiale. Durante l'incontro, Kommasith ha espresso la sua soddisfazione per la nomina di Fang Hong, sottolineando la fiducia del governo e del popolo cinese. Entrambe le parti hanno ribadito l'importanza delle relazioni bilaterali e della cooperazione strategica tra Laos e Cina. Hanno inoltre discusso di promuovere ulteriormente il commercio, gli investimenti e il turismo tra i due Paesi. Lo riporta lnr.org.la. La cerimonia ha evidenziato anche il sostegno della Cina al Laos nella sua presidenza dell'ASEAN per il 2024.