Laos: Nuovo ambasciatore cinese accolto con entusiasmo

02 Agosto 2024_ La vice ministra degli Esteri del Laos, Savan Savan, ha accolto ufficialmente Fang Hong, il nuovo ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Laos. Durante l'incontro, Savan ha espresso il suo apprezzamento per la nomina di Fang, sottolineando l'importanza delle relazioni bilaterali tra Laos e Cina. Fang ha ribadito l'impegno della Cina a rafforzare la cooperazione in vari settori, inclusi cultura e turismo, per promuovere ulteriormente i legami tra i due Paesi. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. Questo incontro segna un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni diplomatiche e commerciali tra Laos e Cina, due nazioni che condividono una lunga storia di cooperazione.