Laos: Nuovo ambasciatore cinese incontra il Ministro del Commercio

27 Agosto 2024_ Il Ministro dell'Industria e del Commercio del Laos, Malaythong Kommasith, ha ricevuto il 23 agosto la visita di cortesia della nuova Ambasciatrice cinese in Laos, Fang Hong. Durante l'incontro, il Ministro ha elogiato l'esperienza diplomatica dell'Ambasciatrice e ha espresso fiducia nel rafforzamento delle relazioni tra Laos e Cina, in particolare nei settori industriale e commerciale. Malaythong ha anche ringraziato il governo cinese per il supporto continuo e ha sottolineato l'importanza di aumentare le esportazioni laotiane verso la Cina. La fonte di questa notizia è kpl.gov.la. Le relazioni commerciali tra i due paesi hanno visto una crescita significativa, con un aumento del 31,6% nel commercio bilaterale nel primo semestre del 2024.