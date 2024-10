Laos: Nuovo ambasciatore vietnamita in Laos per rafforzare i legami bilaterali

26 Ottobre 2024_ Il 25 ottobre 2024, la ministra della Cultura e del Turismo del Laos, Suansavan Viyaket, ha accolto il nuovo ambasciatore del Vietnam, Nguyen Minh Tiem, in occasione del suo insediamento. Durante l'incontro, la ministra ha espresso il suo entusiasmo per la nomina dell'ambasciatore, sottolineando l'importanza della cooperazione tra Laos e Vietnam in vari settori, tra cui cultura e turismo. Nguyen Minh Tiem ha ringraziato per il caloroso benvenuto e ha confermato il suo impegno a promuovere relazioni più forti tra i due Paesi. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. Questo incontro segna un passo significativo nel rafforzamento dei legami storici e culturali tra Laos e Vietnam, due nazioni del sud-est asiatico con una lunga storia di cooperazione.