Laos: Nuovo progetto di sviluppo economico per la città di Khong

25 Agosto 2024_ Il nuovo progetto di sviluppo economico nella regione di Sitthandon sta contribuendo significativamente alla crescita della città di Khong, nella provincia di Champasak. Questo progetto include la costruzione di strade e infrastrutture, con un investimento totale di 12 milioni di dollari, e mira a migliorare le condizioni di vita della popolazione locale. Inoltre, il progetto prevede la creazione di posti di lavoro e opportunità per le famiglie colpite da disastri naturali, come il recente terremoto. Le autorità locali sono ottimiste riguardo all'impatto positivo di queste iniziative sullo sviluppo sociale ed economico della comunità. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. Il progetto rappresenta un passo importante per la modernizzazione della regione e il miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.