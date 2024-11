Laos: Nuovo progetto per la coltivazione di piante medicinali nel Paese

03 Novembre 2024_ Il Ministero della Pianificazione e degli Investimenti del Laos ha avviato un progetto per la coltivazione di piante medicinali, in...

03 Novembre 2024_ Il Ministero della Pianificazione e degli Investimenti del Laos ha avviato un progetto per la coltivazione di piante medicinali, in particolare il basilico sacro, nelle province di Pakxan e Bolikhamxai. Questo progetto mira a sviluppare l'economia locale e a promuovere pratiche agricole sostenibili, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Paese. Le autorità locali e le aziende agricole collaboreranno per garantire la qualità e la commercializzazione dei prodotti, favorendo anche l'export. La notizia è stata riportata da laophattananews.com. Il progetto rappresenta un passo importante per il Laos, che cerca di diversificare la sua economia e migliorare le condizioni di vita delle comunità rurali.