Laos: Partecipazione al Forum Politico di Alto Livello per lo Sviluppo Sostenibile

17 Luglio 2024_ Dal 15 al 17 luglio 2024, il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri del Laos, Saleumxay Kommasith, ha guidato la delegazione laotiana al Forum Politico di Alto Livello per lo Sviluppo Sostenibile a New York. Durante l'evento, Kommasith ha sottolineato l'importanza di affrontare le crisi multiple e di promuovere soluzioni sostenibili e innovative per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Ha inoltre presentato il terzo Voluntary National Review del Laos, evidenziando i progressi e le sfide nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Il forum ha visto la partecipazione di numerosi paesi, impegnati a rafforzare la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile. Lo riporta lnr.org.la. Il Laos ha anche organizzato un evento collaterale con l'Azerbaigian, focalizzato sulla rimozione delle mine inesplose per migliorare la sicurezza e lo sviluppo delle comunità locali.