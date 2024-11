Laos: Partecipazione del Laos al 28° incontro dei ministri del lavoro dell'ASEAN

01 Novembre 2024_ Il Laos ha partecipato al 28° incontro dei ministri del lavoro dell'ASEAN, tenutosi a Singapore dal 28 al 31 ottobre 2024, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione nel settore del lavoro. Durante l'incontro, il vice ministro del lavoro e della previdenza sociale del Laos, Phongsay Sakinthalath, ha presentato i progressi del Paese nella creazione di un ambiente di lavoro sicuro e nella promozione dei diritti dei lavoratori. Il Laos ha anche discusso le strategie per affrontare le sfide legate al lavoro giovanile e alla migrazione della forza lavoro. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutti i Paesi membri dell'ASEAN, come riportato da vientianetimeslao.la. Il prossimo incontro dei ministri del lavoro dell'ASEAN si terrà in Thailandia nel 2026.