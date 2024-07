Laos: Preparativi per il 57° Vertice dei Ministri degli Esteri dell'ASEAN

12 Luglio 2024_ Il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Laos, Saleumxay Kommasith, ha aggiornato i media sui preparativi per il 57° Vertice dei Ministri degli Esteri dell'ASEAN. L'evento si terrà dal 21 al 27 luglio 2024 presso il Centro Nazionale delle Conferenze a Vientiane. Il Laos, che presiede l'ASEAN nel 2024, ha definito nove priorità per rafforzare la connettività e la resilienza dell'ASEAN. I preparativi includono logistica, sicurezza, comunicazioni e infrastrutture. Lo riporta pasaxon.org.la. Il vertice sarà cruciale per la preparazione dei prossimi summit ASEAN previsti per ottobre 2024.