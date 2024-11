Laos: Preparativi per il Congresso Nazionale del 2024

05 Novembre 2024_ Il Congresso Nazionale del Laos, previsto per metà dicembre 2024, si concentrerà sull'aumento della cooperazione per sostenere...

05 Novembre 2024_ Il Congresso Nazionale del Laos, previsto per metà dicembre 2024, si concentrerà sull'aumento della cooperazione per sostenere l'attuazione del piano di sviluppo economico e sociale del paese. La Vice Ministra del Piano e Investimenti, Phonvanh Outhavong, ha annunciato che oltre 300 partecipanti, tra cui rappresentanti di ministeri e province, parteciperanno all'evento. Il congresso si svolgerà in un contesto di sfide economiche globali e locali, con l'obiettivo di affrontare le difficoltà e pianificare il futuro sviluppo. La notizia è stata riportata da pasaxon.org.la. Questo congresso rappresenta un'importante opportunità per il Laos di rivedere e rafforzare le proprie strategie di sviluppo in un periodo critico per l'economia nazionale.