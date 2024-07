Laos: Preparativi per le celebrazioni storiche nel 2025

25 Luglio 2024_ Il 24 luglio, il Segretario del Comitato Centrale del Partito del Popolo di Salavan ha visitato la provincia di Salavan per preparare...

25 Luglio 2024_ Il 24 luglio, il Segretario del Comitato Centrale del Partito del Popolo di Salavan ha visitato la provincia di Salavan per preparare le celebrazioni di tre importanti eventi storici nel 2025. Questi includono il 70° anniversario della fondazione del partito, il 50° anniversario della proclamazione della Repubblica Popolare Democratica del Laos e il 105° anniversario della nascita del presidente Kaysone Phomvihane. Durante la visita, sono stati discussi i preparativi e le strategie per garantire il successo di queste celebrazioni, che rappresentano momenti significativi per la storia del Laos. La notizia è stata riportata da pasaxon.org.la. Le celebrazioni mirano a rafforzare l'unità e la coesione sociale nel paese, sottolineando l'importanza della storia e della cultura laotiana.