Laos: Previsioni di abbassamento del livello dell'acqua nel fiume Mekong

14 Settembre 2024_ L'agenzia MRC ha riportato che il livello dell'acqua nel fiume Mekong, nella provincia di Luang Prabang, è attualmente di 18,58 metri, con una diminuzione di 44 centimetri rispetto al giorno precedente. Si prevede che il livello dell'acqua scenderà ulteriormente sotto il livello di allerta a partire dal 15 settembre 2024. Nella capitale Vientiane, il livello dell'acqua rimarrà stabile fino al 18 settembre, per poi diminuire e raggiungere il livello di allerta il 19 settembre. Le autorità invitano la popolazione a monitorare attentamente i livelli dell'acqua, specialmente nella zona di Pakse, dove si prevede un abbassamento significativo. La notizia è stata riportata da laophattananews.com. Le province menzionate, come Luang Prabang e Vientiane, sono importanti centri culturali e storici del Laos, situati lungo il fiume Mekong, che è vitale per l'ecosistema e l'economia locale.