Laos: Prima certificazione per 14 conducenti di treni laotiani

05 Agosto 2024_ Quattordici conducenti di treni laotiani hanno ricevuto la loro prima certificazione per la guida dei treni, in un evento tenutosi a Vientiane, capitale del Laos. La cerimonia ha visto la partecipazione di importanti figure governative, tra cui il Vice Primo Ministro e vari ministri, sottolineando l'importanza della cooperazione tra Laos e Cina nel settore ferroviario. Questo traguardo rappresenta un passo significativo per il miglioramento delle competenze professionali nel settore ferroviario del Laos, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del paese. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. L'iniziativa è parte di un programma più ampio di formazione e sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, che mira a garantire standard elevati di sicurezza e qualità nel trasporto ferroviario.