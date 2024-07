Laos: Primo censimento digitale in arrivo nel 2025

8 Luglio 2024_ Il governo del Laos si prepara a condurre il primo censimento digitale della popolazione e delle abitazioni nel marzo 2025. Questo censimento sarà fondamentale per la pianificazione dello sviluppo nazionale e il monitoraggio dei programmi internazionali di sviluppo, inclusi gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e la Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo (ICPD). Il Lao Statistics Bureau (LSB), con il supporto del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA), ha organizzato incontri con rappresentanti della società civile e del settore privato per garantire un coinvolgimento inclusivo ed efficace. Il censimento utilizzerà tecnologie avanzate come le interviste assistite da computer (CAPI) e i sistemi di informazione geografica (GIS) per raccogliere dati da circa 1,4 milioni di famiglie in 18 province. Lo riporta laotiantimes.com. Il censimento digitale è visto come un passo significativo verso l'agenda di digitalizzazione del governo del Laos.