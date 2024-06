Laos: Proposta di aggiornamento della legge sul turismo

27 Giugno 2024_ La Ministra della Cultura e del Turismo del Laos, Suansavanh Viyaketh, ha presentato una proposta di aggiornamento della legge sul turismo durante la settima sessione ordinaria dell'Assemblea Nazionale. La proposta mira ad adeguare la normativa alle rapide evoluzioni economiche e sociali del paese, nonché alle nuove tecnologie e innovazioni. L'attuale legge del 2013 non risponde più adeguatamente alle esigenze del mercato turistico e alle leggi correlate recentemente promulgate. La Ministra ha sottolineato l'importanza di questa revisione per migliorare la competitività del settore turistico e attrarre investimenti. Lo riporta pasaxon.org.la. L'aggiornamento della legge è visto come un passo cruciale per facilitare la cooperazione internazionale e lo sviluppo sostenibile del turismo in Laos.