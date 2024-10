Laos: Rafforzamento dei legami tra Laos e Singapore durante un incontro ufficiale

14 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha elogiato il rafforzamento dei legami tra Laos e Singapore durante una cena ufficiale a Vientiane, ospitata dal Primo Ministro lao Sonexay Siphandone. Wong ha sottolineato i progressi nelle relazioni bilaterali in occasione del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche e ha evidenziato l'importanza della connettività energetica, citando il progetto di integrazione energetica tra Laos, Thailandia, Malesia e Singapore. Inoltre, ha annunciato un programma di formazione per i funzionari laotiani e un aumento dei voli per Vientiane, previsto per dicembre 2024, per migliorare il turismo e i legami tra i due Paesi. La notizia è stata riportata da kpl.gov.la. Questo incontro segna un passo significativo verso una cooperazione più profonda in vari settori, inclusi sostenibilità e sicurezza alimentare.