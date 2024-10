Laos: Rappresentanti del governo partecipano a conferenza ASEAN sulla giustizia

17 Ottobre 2024_ Una delegazione del Ministero della Giustizia del Laos ha partecipato alla 23ª Conferenza dei Capi di Stato ASEAN sulla giustizia, tenutasi a Singapore. L'incontro ha trattato temi cruciali come la creazione di un quadro giuridico per il commercio e la cooperazione legale tra i Paesi membri. Durante la conferenza, sono stati discussi anche progetti futuri e iniziative per rafforzare la collaborazione giuridica tra le nazioni ASEAN. La notizia è stata riportata da pasaxon.org.la. La conferenza ha visto la partecipazione di rappresentanti di vari Paesi membri dell'ASEAN, un'organizzazione regionale che promuove la cooperazione economica e politica tra le nazioni del Sud-est asiatico.