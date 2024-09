Laos: Rappresentanza laotiana partecipa a conferenza ONU sul digitale a New York

24 Settembre 2024_ Il Vice Primo Ministro del Laos, Saleumxay Khommasith, ha partecipato a una conferenza delle Nazioni Unite a New York, focalizzata sul futuro digitale. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale e dell'innovazione tecnologica per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. Khommasith ha evidenziato il ruolo cruciale della digitalizzazione nel migliorare l'economia e la società laotiana, promuovendo l'uso di tecnologie avanzate. La conferenza ha riunito rappresentanti di vari paesi per discutere strategie e sfide legate alla trasformazione digitale. La notizia è stata riportata da laophattananews.com. Il Laos, un paese del sud-est asiatico, sta cercando di integrare le tecnologie digitali per stimolare la crescita economica e migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini.