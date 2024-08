Laos: Seminario sulla giornalismo dei paesi della Belt and Road si conclude in Cina

03 Agosto 2024_ Si è concluso con successo il seminario di due settimane dedicato alle organizzazioni giornalistiche e ai media dei paesi della Belt and Road Initiative, ospitato dalla Zhejiang Normal University in Cina. L'evento, che si è svolto dal 18 luglio al 1 agosto 2024, ha offerto ai partecipanti una panoramica sull'evoluzione dei media cinesi e sulle strategie per migliorare l'immagine globale della nazione. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di esplorare il paesaggio mediatico cinese attraverso attività pratiche e visite a siti culturali significativi. La notizia è riportata da kpl.gov.la. Il seminario ha facilitato uno scambio di conoscenze tra i giornalisti dei paesi della Belt and Road, evidenziando il potenziale di collaborazione mediatica tra Cina e i suoi partner.