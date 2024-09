Laos: Sforzi per rafforzare la cooperazione ASEAN nel 2024

09 Settembre 2024_ Nel 2024, il Laos si impegna a promuovere la cooperazione all'interno dell'ASEAN, affrontando sfide economiche e ambientali. Nonostante la ripresa economica, il paese deve affrontare problemi come il cambiamento climatico e la sostenibilità. Il governo laotiano ha stabilito obiettivi chiari per migliorare la connettività e la resilienza economica della regione. Queste iniziative sono parte di un piano più ampio per garantire un futuro sostenibile per l'ASEAN, come riportato da vientianetimeslao.la. Il Laos, come membro dell'ASEAN, gioca un ruolo cruciale nel rafforzare i legami tra i paesi del sud-est asiatico e nel promuovere la stabilità regionale.