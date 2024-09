Laos: Si è svolta la sessione di settembre dell'Assemblea Nazionale

30 Settembre 2024_ La sessione di settembre dell'Assemblea Nazionale del Laos si è tenuta dal 23 al 24 settembre 2024, presieduta dal presidente della commissione centrale del partito, Sai Somboun Phomvihan. Durante l'incontro, sono stati discussi temi cruciali per il paese, inclusi i preparativi per la 45ª Assemblea dei Parlamentari dell'ASEAN (AIPA) e le questioni legislative in corso. I membri hanno esaminato anche le problematiche relative alla governance e alla pianificazione economica, con l'obiettivo di migliorare la situazione socio-economica del Laos. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. L'Assemblea Nazionale del Laos è l'organo legislativo del paese, responsabile della creazione e dell'approvazione delle leggi e delle politiche nazionali.