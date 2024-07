Laos: Si svolgerà la VII edizione dei Giochi Nazionali per Studenti delle Scuole Medie

27 Luglio 2024_ La provincia di Salavan ospiterà la settima edizione dei Giochi Nazionali per Studenti delle Scuole Medie dal 13 al 22 febbraio 2024. L'evento, che si svolgerà sotto il tema "Unità e Progresso", prevede la partecipazione di 12 discipline sportive, tra cui atletica, pallavolo e basket. Le autorità locali hanno già avviato i preparativi per garantire un'organizzazione efficiente e un'accoglienza calorosa per gli atleti. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. I Giochi Nazionali per Studenti delle Scuole Medie sono un'importante manifestazione sportiva in Laos, che promuove l'attività fisica e la competizione tra i giovani, contribuendo allo sviluppo dello sport nel paese.