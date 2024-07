Laos: Sviluppo economico e investimenti in crescita nella provincia di Xaisomboun

23 Luglio 2024_ La provincia di Xaisomboun in Laos ha registrato un significativo sviluppo economico, con un aumento del PIL del 7% e un incremento degli investimenti interni ed esteri. Nel primo semestre del 2024, la provincia ha attuato il 26,3% del piano annuale, con un notevole aumento dei progetti di investimento rispetto al 2019. Il governo locale ha avviato iniziative per promuovere lo sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita dei cittadini, con un focus particolare sull'agricoltura e il turismo. Queste informazioni sono state riportate da pasaxon.org.la. La provincia di Xaisomboun è nota per la sua bellezza naturale e le opportunità di investimento, rendendola un'area strategica per lo sviluppo economico del Laos.