Laos: Sviluppo economico e promozione delle PMI al centro della strategia nazionale

18 Ottobre 2024_ Il governo del Laos ha avviato una serie di iniziative per promuovere lo sviluppo economico e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) nel paese. Durante l'evento di apertura della Fiera dei Prodotti Laotiani 2024, il presidente della Camera di Commercio e Industria del Laos ha sottolineato l'importanza di migliorare l'ambiente imprenditoriale e di facilitare l'accesso al mercato per i prodotti locali. La strategia nazionale per il periodo 2021-2025 prevede sei aree chiave di intervento, tra cui la promozione della qualità dei prodotti e il supporto alle PMI. La notizia è stata riportata da pasaxon.org.la. Il governo laotiano mira a rafforzare la competitività delle imprese locali, affrontando le sfide legate alla qualità e ai costi dei prodotti sul mercato internazionale.