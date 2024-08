Laos: Sviluppo economico e sociale in Luang Prabang con il governo locale

07 Agosto 2024_ Il 6 agosto 2024, il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha visitato la provincia di Luang Prabang per monitorare i...

07 Agosto 2024_ Il 6 agosto 2024, il Primo Ministro del Laos, Sonexay Siphandone, ha visitato la provincia di Luang Prabang per monitorare i progressi nello sviluppo economico e sociale. Durante la visita, il Primo Ministro ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide economiche e finanziarie nella provincia di Xayaburi, evidenziando il ruolo cruciale delle risorse locali. Sono stati discussi anche i progetti agricoli, come l'allevamento di polli e la coltivazione di riso, che contribuiscono al benessere della comunità. La notizia è stata riportata da laoedaily.com.la. La provincia di Luang Prabang è nota per il suo patrimonio culturale e naturale, ed è un'importante destinazione turistica nel Laos.