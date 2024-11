Laos: UNFPA e governo collaborano per il censimento della popolazione nel 2025

12 Novembre 2024_ Il Ministero della Pianificazione e Investimenti del Laos, in collaborazione con l'UNFPA, ha organizzato un incontro per discutere la preparazione del censimento della popolazione previsto per il 2025. Durante l'incontro, sono stati evidenziati i progressi e le sfide nella preparazione di questo importante evento, che coinvolgerà circa 13.000 operatori per raccogliere dati da 1,4 milioni di famiglie in tutto il Paese. Il censimento è fondamentale per fornire informazioni essenziali per la pianificazione e lo sviluppo socio-economico del Laos. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. Questo censimento rappresenta un passo cruciale per il Laos, un Paese del sud-est asiatico, per garantire una pianificazione efficace e sostenibile per il futuro.