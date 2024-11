Laos: Vientiane e Mosca rafforzano le relazioni turistiche ed educative

03 Novembre 2024_ La città di Vientiane ha invitato il governo di Mosca a potenziare il turismo e gli investimenti nella capitale laotiana per rafforzare i legami economici tra i due Paesi. Durante un incontro bilaterale, è stata proposta l'assegnazione annuale di cinque borse di studio per studenti laotiani che desiderano studiare in Russia, oltre all'organizzazione di festival per promuovere le rispettive culture. Le discussioni hanno incluso la revisione di un accordo di cooperazione del 2001 e l'analisi dello sviluppo socio-economico e degli scambi tra le due capitali. La notizia è stata riportata da vientianetimes.org.la. Questo incontro si inserisce nel contesto della settimana di Mosca a Vientiane, che si svolge dal 28 ottobre al 1 novembre, evidenziando l'importanza delle relazioni amichevoli tra Laos e Russia.