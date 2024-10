Laos: Vientiane si prepara per il vertice ASEAN con oltre 700 agenti di polizia

05 Ottobre 2024_ La capitale del Laos, Vientiane, sta organizzando la sicurezza per il 44° e 45° vertice ASEAN, previsto dall'8 all'11 ottobre 2024. Per garantire un'adeguata sicurezza, saranno impiegati più di 700 agenti di polizia, pronti a gestire il traffico e le operazioni di sicurezza durante l'evento. Il governo ha identificato oltre 200 punti strategici per il monitoraggio e la gestione della sicurezza, assicurando che tutto sia pronto per l'arrivo dei delegati. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. Questo vertice rappresenta un'importante occasione per il Laos, che ospita per la prima volta un evento di tale portata, coinvolgendo leader e rappresentanti di vari paesi dell'ASEAN.