Laos: Vietato l'uso di droni durante il vertice ASEAN a Vientiane

03 Ottobre 2024_ Il Ministero della Difesa del Laos ha emesso un divieto sull'uso di droni nella capitale Vientiane dal 1 al 12 ottobre 2024, in concomitanza con il 44° e 45° vertice ASEAN. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza dell'evento, che vedrà la partecipazione di leader e funzionari di alto livello dei paesi membri dell'ASEAN. Il divieto si applica a droni utilizzati per riprese fotografiche, sorveglianza e altre attività, con eccezioni solo per casi specifici autorizzati. La notizia è stata riportata da vientianetimeslao.la. Il vertice ASEAN è un'importante occasione per il Laos, che ospita i rappresentanti di diverse nazioni del sud-est asiatico, e mira a rafforzare la cooperazione regionale.