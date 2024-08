Laos: Visita del Vice Primo Ministro a Huaphan per monitorare lo sviluppo economico e sociale

14 Agosto 2024_ Il Vice Primo Ministro del Laos, Sèngsèng Khommasith, ha visitato la provincia di Huaphan per monitorare i progressi nello sviluppo economico e sociale. Durante la visita, ha incontrato funzionari locali e ha discusso le strategie per migliorare la situazione economica della regione. Il Vice Primo Ministro ha sottolineato l'importanza di un'implementazione efficace dei progetti di sviluppo e ha esaminato vari programmi in corso. La notizia è riportata da lnr.org.la. Huaphan è una provincia del Laos nota per la sua ricca cultura e storia, e il governo sta lavorando per promuovere la crescita sostenibile in quest'area.