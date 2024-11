Laos: Visita ufficiale del Presidente cubano a Vientiane per celebrare 50 anni di relazioni bilaterali

5 Novembre 2024_ Il 4 novembre 2024, il Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha effettuato una visita ufficiale in Laos, accolta dal Primo Ministro...

5 Novembre 2024_ Il 4 novembre 2024, il Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha effettuato una visita ufficiale in Laos, accolta dal Primo Ministro laotiano, Thongloun Sisoulith, presso il Palazzo del Governo a Vientiane. Durante l'incontro, i due leader hanno discusso di questioni bilaterali e hanno celebrato il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Laos e Cuba. La visita include anche la partecipazione a cerimonie commemorative e incontri con rappresentanti di vari settori, evidenziando l'importanza della cooperazione tra i due Paesi. La notizia è stata riportata da lnr.org.la. Questa visita segna un momento significativo per rafforzare i legami storici e culturali tra Laos, una nazione del sud-est asiatico, e Cuba, un'isola caraibica nota per la sua storia rivoluzionaria.