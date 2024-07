Laos: Visita ufficiale del Presidente vietnamita per rafforzare i legami bilaterali

11 Luglio 2024_ Il Presidente del Vietnam, Vo Van Thuong, ha iniziato una visita ufficiale in Laos per rafforzare i legami di amicizia e cooperazione...

11 Luglio 2024_ Il Presidente del Vietnam, Vo Van Thuong, ha iniziato una visita ufficiale in Laos per rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra i due Paesi. Durante l'incontro, il Presidente laotiano Thongloun Sisoulith ha espresso il suo apprezzamento per il supporto continuo del Vietnam. I due leader hanno discusso vari aspetti della cooperazione bilaterale, inclusi economia, difesa e cultura. La visita ha incluso la firma di sette accordi, tra cui tre tra i governi e quattro tra entità commerciali. Lo riporta il sito lnr.org.la. La visita è stata seguita da una cerimonia di benvenuto e da un incontro ufficiale tra le delegazioni dei due Paesi.