31 Luglio 2024_ John Lee, Capo Esecutivo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ha effettuato la sua prima visita ufficiale in Laos dal 28 al 30 luglio 2024, durante la quale sono stati firmati 12 Memoranda d'Intesa (MoUs) per promuovere la cooperazione in vari settori. La delegazione di Lee, composta da funzionari di alto livello e 30 leader aziendali, ha evidenziato l'importanza delle relazioni tra Hong Kong e Laos, con focus su commercio, investimenti e scambi educativi. Lee ha visitato anche il Vientiane Railway Station, un progetto chiave dell'iniziativa Belt and Road della Cina, sottolineando il ruolo strategico di Hong Kong nel supportare tali sviluppi. La visita rappresenta un passo significativo verso una maggiore collaborazione e benefici reciproci tra le due regioni, come riportato da kpl.gov.la. Hong Kong, nota per la sua infrastruttura finanziaria e il suo status di centro internazionale, offre opportunità per le aziende laotiane di espandere i propri mercati.