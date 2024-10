Malesia: 122.000 alunni di prima elementare mancano delle competenze fondamentali

07 Ottobre 2024_ In Malesia, 122.000 alunni di prima elementare sono stati identificati come privi delle competenze essenziali di lettura, scrittura...

07 Ottobre 2024_ In Malesia, 122.000 alunni di prima elementare sono stati identificati come privi delle competenze essenziali di lettura, scrittura e conteggio per l'anno accademico in corso. Il Ministro dell'Istruzione, Fadhlina Sidek, ha attribuito questa situazione alla perdita di apprendimento durante la pandemia di Covid-19, alla povertà e alle esigenze dei bambini con disabilità. La ministra ha sottolineato che questo numero è dinamico e potrebbe variare nel tempo. La questione solleva preoccupazioni significative riguardo all'istruzione dei più giovani nel paese. La notizia è riportata da The Borneo Post. Le autorità educative stanno cercando di implementare misure per affrontare queste lacune e garantire un'istruzione adeguata a tutti i bambini.