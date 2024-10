Malesia: 25.000 studenti di Sarawak riceveranno sussidi dal governo statale

19 Ottobre 2024_ Circa 25.000 studenti di Sarawak che studiano in istituti di istruzione superiore in tutta la Malesia riceveranno un sussidio dal governo statale. Il Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ha annunciato questa iniziativa per supportare gli studenti durante il loro percorso accademico. Questo aiuto economico mira a facilitare le spese quotidiane degli studenti, contribuendo così al loro benessere. La misura è parte di un impegno più ampio del governo per sostenere l'istruzione e lo sviluppo dei giovani in Sarawak. La notizia è stata riportata da The Sunday Post. Sarawak è uno stato della Malesia situato sull'isola del Borneo, noto per la sua diversità culturale e le sue risorse naturali.