Malesia: 45 persone salvate durante un torneo di pesca a Kota Marudu

8 Luglio 2024_ Quarantacinque persone sono rimaste bloccate a causa dell'innalzamento delle acque durante un torneo di pesca vicino a Kampung Longob, Kota Marudu, lunedì. Tra i partecipanti c'erano 23 uomini, 15 donne e sette bambini, che si trovavano presso uno stagno quando le acque hanno danneggiato e portato via un ponte, lasciandoli intrappolati sul lato di un fiume. Una squadra della stazione dei vigili del fuoco e del soccorso di Kota Marudu è intervenuta rapidamente dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza. I soccorritori hanno utilizzato una corda e una scala per salvare tutte le persone coinvolte, concludendo l'operazione alle 18:47. Lo riporta The Borneo Post. Kota Marudu è un distretto situato nella parte settentrionale dello stato di Sabah, in Malesia.