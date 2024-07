Malesia: Abolita la quarantena domiciliare per i positivi al COVID-19

5 Luglio 2024_ Il Ministero della Salute della Malesia ha annunciato la cancellazione dell'ordine di isolamento domiciliare per i positivi al COVID-19. Il Ministro della Salute, Datuk Seri Zulkifli Ahmad, ha confermato che i nuovi protocolli non prevedono più l'isolamento a casa per i contagiati. I pazienti con sintomi gravi dovranno recarsi in strutture sanitarie per ottenere un certificato medico per il congedo. Tuttavia, i positivi sono incoraggiati a rimanere a casa e a evitare contatti stretti con altre persone per responsabilità sociale. Lo riporta 光华日报 (Kwong Wah Yit Poh). La decisione segue una revisione delle procedure operative standard e delle linee guida per il COVID-19 da parte del Ministero della Salute.