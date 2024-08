Malesia: Acqua di Parma apre la sua prima boutique a Kuala Lumpur

06 Agosto 2024_ Acqua di Parma, il prestigioso marchio di profumi italiano, ha inaugurato la sua prima boutique in Malesia presso The Exchange TRX,...

06 Agosto 2024_ Acqua di Parma, il prestigioso marchio di profumi italiano, ha inaugurato la sua prima boutique in Malesia presso The Exchange TRX, un innovativo centro commerciale. La boutique, che aprirà ufficialmente il 11 gennaio 2024, combina il design italiano con elementi della cultura malese, creando un ambiente unico e accogliente. Con una superficie di 62 metri quadrati, il negozio presenta decorazioni ispirate al tradizionale 'batik' malese, offrendo un'esperienza di shopping che celebra l'artigianato italiano e la vivacità locale. La notizia è stata riportata da glam.my. Questo nuovo spazio rappresenta un importante passo per Acqua di Parma nel rafforzare la sua presenza nel mercato asiatico, unendo eleganza e tradizione.