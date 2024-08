Malesia: Acqua di Parma inaugura il suo primo boutique a Kuala Lumpur

12 Agosto 2024_ Acqua di Parma ha aperto il suo primo boutique in Malesia, situato all'interno di The Exchange TRX, un'area commerciale di prestigio...

12 Agosto 2024_ Acqua di Parma ha aperto il suo primo boutique in Malesia, situato all'interno di The Exchange TRX, un'area commerciale di prestigio a Kuala Lumpur. Il negozio, di 62 metri quadrati, combina tradizione e innovazione, presentando un design che riflette l'eleganza italiana e l'influenza della cultura locale, con freschi ispirati al batik malese. I visitatori possono esplorare una selezione di prodotti di lusso, tra cui la famosa Gifting Art di Acqua di Parma, in un ambiente che celebra l'artigianato italiano. La notizia è stata riportata da edisiviral.com. Questo boutique rappresenta un simbolo della maestria italiana, offrendo un'esperienza unica che invita i clienti a immergersi nel mondo di Acqua di Parma.