Malesia: Acquisto di jet F/A-18 Hornet per la modernizzazione dell'aviazione militare

25 Ottobre 2024_ La Malesia ha deciso di acquisire jet da combattimento F/A-18 Hornet dalle Forze Aeree del Kuwait come parte della sua strategia di modernizzazione della Royal Malaysian Air Force (RMAF). Il capo delle Forze Armate, il generale Tan Sri Mohammad Ab Rahman, ha dichiarato che questa acquisizione risponde alle necessità operative immediate e alle realtà finanziarie del Paese. I nuovi aerei sostituiranno i velivoli in fase di dismissione, garantendo così una flotta più moderna e operativa. La scelta di jet usati dal Kuwait è stata motivata dalla necessità di contenere i costi, considerando le attuali capacità finanziarie della Malesia. La notizia è stata riportata dal New Straits Times. L'RMAF è l'ente responsabile della difesa aerea della Malesia, fondamentale per la sicurezza nazionale.