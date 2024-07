Malesia: Aeronautica Militare Italiana in volo su Klang

11 Luglio 2024_ Un video sui social media ha mostrato un aereo da combattimento sorvolare Kampung Jawa, Klang, Selangor, accompagnato da due aerei più piccoli. La presenza degli aerei ha sollevato domande e preoccupazioni tra i residenti. Il Capitano Muhammad Haziq Hafizan ha chiarito che si trattava di aerei dell'Aeronautica Militare Italiana, in transito verso Darwin, Australia, per partecipare all'esercitazione militare internazionale Exercise Pitch Black 2024. Gli aerei italiani, tra cui un Boeing KC-767 e un F-35A, hanno fatto scalo a Subang per rifornimento. Lo riporta mstar.com.my. L'esercitazione coinvolge anche la Royal Malaysian Air Force e si svolgerà dal 12 luglio al 2 agosto.