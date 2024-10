Malesia: AirAsia espande le operazioni a Sabah con nuovi hub

04 Ottobre 2024_ AirAsia sta ampliando le sue operazioni nello stato di Sabah, in Malesia, potenziando il suo hub di Kota Kinabalu e istituendo Tawau come nuovo hub. Questa espansione è parte di un piano per introdurre più voli internazionali diretti verso il Nord Asia, aumentando così le connessioni aeree nella regione. L'iniziativa mira a migliorare l'accessibilità e a stimolare il turismo e il commercio in Sabah, una delle destinazioni più affascinanti della Malesia. La notizia è stata riportata da The Borneo Post. Sabah è conosciuta per la sua biodiversità e le sue bellezze naturali, rendendola una meta ambita per i turisti.