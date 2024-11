Malesia: Alfa Romeo pronta a tornare nel mercato malese nel 2025

31 Ottobre 2024_ Alfa Romeo, il celebre marchio automobilistico italiano, è atteso per un ritorno in Malesia a partire da gennaio 2025, con il lancio del nuovo SUV compatto Junior. A differenza del passato, il marchio non sarà distribuito attraverso la rete Stellantis, ma avrà un nuovo distributore con esperienza nel settore automobilistico. Si prevede che il Junior, disponibile in versioni elettriche e ibride, sarà il modello di debutto, con un focus particolare sulla variante elettrica. Questo segna un'importante ripresa per Alfa Romeo, che non era presente in Malesia da quasi un decennio, quando l'ultima vettura venduta fu la Giulietta nel 2012, come riportato da automacha.com. La nuova iniziativa rappresenta un'opportunità per gli appassionati di auto in Malesia di riavvicinarsi a un marchio iconico della tradizione automobilistica italiana.