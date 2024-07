Malesia: Alto tasso di bancarotta a Sabah tra il 2020 e il 2022

4 Luglio 2024_ Sabah è tra gli stati con il più alto numero di bancarotte registrate in Malesia tra il 2020 e maggio 2022, con 1.642 casi su un...

4 Luglio 2024_ Sabah è tra gli stati con il più alto numero di bancarotte registrate in Malesia tra il 2020 e maggio 2022, con 1.642 casi su un totale di 17.599 a livello nazionale. La moglie del Capo Ministro di Sabah, Datin Seri Juliah Salag, ha sottolineato l'importanza di gestire le finanze in modo saggio durante un evento a Tuaran. Il Dipartimento di Insolvenza della Malesia ha rilasciato quasi 40.000 persone dalla lista dei bancarottieri fino a febbraio scorso grazie alla Politica della Seconda Opportunità. Juliah ha esortato i genitori a essere modelli di comportamento per i loro figli e a garantire un'educazione morale e religiosa adeguata. Lo riporta Utusan Borneo. Il programma Jerayawara, giunto alla sua 18ª edizione, continuerà a sensibilizzare la popolazione sulla gestione finanziaria e altri aspetti della vita familiare.